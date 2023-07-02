«Челси» подписал Морейру

Дата публикации: 02-07-2023

«Челси» усилился 18-летним португальским вингером. Состав «аристократов» пополнил Диегу Морейра, ранее выступавший за «Бенфику». Лондонцам он достался бесплатно, поскольку на момент перехода имел статус свободного агента. Информацией поделилась пресс-служба клуба.



В структуре «Бенфики» Диегу находился с августа 2020 года. За основной состав «орлов» он впервые сыграл в мае 2021 года.



В сезоне 2022/2023 Морейра выходил на поле в высшей лиге чемпионата Португалии 21 раз (3 забитых мяча).



Рыночная стоимость футболиста составляет 2 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).



Морейра имеет опыт выступления за португальские сборные различных возрастов. На данный момент он представляет национальную команду U21.