04:56 ()
Свернуть список

Забитцер и Вегорст покинули «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 02-07-2023

Пресс-служба «МЮ» сообщила о прекращении сотрудничества с Ваутом Вегорстом из «Бернли» и Марселем Забитцерем, принадлежащим «Баварии». Оба игрока были арендованы «манкунианцами».

Мюнхенцы не рассчитывают на австрийца и надеются продать его. Как пишет «Bild», потенциальную сделку клуб оценивает в 15 млн евро. В активе Забитцера 11 игр в АПЛ (1 ассист). Рыночный ценник на полузащитника составляет 20 млн евро (Transfermarkt.de).

Вегорст провел в Премьер-лиге 17 встреч, отметившись в них 1 ассистом. Первую половину сезона 22/23 он отыграл за «Бешикташ». «Transfermarkt» оценивает 30-летнего форварда в 12 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close