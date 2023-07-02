Забитцер и Вегорст покинули «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 02-07-2023

Пресс-служба «МЮ» сообщила о прекращении сотрудничества с Ваутом Вегорстом из «Бернли» и Марселем Забитцерем, принадлежащим «Баварии». Оба игрока были арендованы «манкунианцами».



Мюнхенцы не рассчитывают на австрийца и надеются продать его. Как пишет «Bild», потенциальную сделку клуб оценивает в 15 млн евро. В активе Забитцера 11 игр в АПЛ (1 ассист). Рыночный ценник на полузащитника составляет 20 млн евро (Transfermarkt.de).



Вегорст провел в Премьер-лиге 17 встреч, отметившись в них 1 ассистом. Первую половину сезона 22/23 он отыграл за «Бешикташ». «Transfermarkt» оценивает 30-летнего форварда в 12 млн евро.