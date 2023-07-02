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Альфонсо Дэвис хочет перейти в «Реал»

Дата публикации: 02-07-2023

«Marca», указывая в качестве источника информации «Bild», пишет, что Альфонсо Дэвис, принадлежащий «Баварии», хочет стать игроком «Реала». Защитник рассчитывает, что его переход состоится этим или следующим летом. При этом оформить сделку будет непросто. Причиной тому является высокая трансферная стоимость игрока.

«Реал» также заинтересован в Дэвисе, но в клубе намерены дождаться лета 2024 года. По окончании следующего сезона у защитника будет всего год контракта с «Баварией», потому купить его можно будет за меньшую цену.

Однако боссы мюнхенцев могут согласиться продать канадца и в это трансферное окно из-за того, что он отказывается пролонгировать контракт с клубом.

В прошлом сезоне на счету Дэвиса 3 гола и 8 ассистов в 38 играх за «красных».

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