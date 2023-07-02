СМИ: «Шахтёр» хочет получить за Трубина 40 млн евро

Дата публикации: 02-07-2023

Стала известна сумма, за которую донецкий «Шахтёр» готов расстаться с основным вратарем Анатолием Трубиным. «Горняки» оценили своего голкипера в 40 000 000 евро. Об этом пишет «Football Italia».



Основной кандидат на подписание украинца – миланский «Интер». При этом руководство «нерадзурри» считает эту сумму завышенной и не готово платить такие деньги за Трубина. Итальянский клуб готов рассмотреть другие варианты, среди которых Гиорги Мамардашвили («Валенсия»), Марко Карнезекки («Аталанта»), Кейлор Навас («ПСЖ»), Ян Зоммер («Бавария») и Эмиль Аудеро («Сампдория»).



Контракт Трубина с «Шахтёром» истекает летом 2024 года. Помимо «Интера», в услугах украинца также заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Сассуоло» и «Бенфика».



В минувшем сезоне на счету Анатолия 38 матчей за «оранжево-чёрных» во всех турнирах (40 пропущенных голов). 14 встреч кипер сыграл «на ноль».



Сейчас Трубин находится в расположении молодежной сборной Украины на чемпионате Европы-2023. Команда Руслана Ротаня вышла в 1/4 финала турнира.