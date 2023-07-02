«Марсель» выкупил контракт полузащитника Харита у «Шальке»

Дата публикации: 02-07-2023

«Марсель» сообщил об активации пункта выкупа полузащитника Амина Харита, выступавшего за французский клуб на правах аренды из «Шальке».



По информации «Transfermarkt», «провансальцы» заплатили 5 миллионов евро за полноценный переход 26-летнего Харита. Сам марокканец заключил с клубом Лиги 1 контракт до лета 2027 года.



В минувшем сезоне Харит сыграл в 16 матчах за «Марсель», забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. 26-летний футболист пропустил вторую часть кампании из-за разрыва крестообразных связок.



Ранее «Марсель» подписал опорника «Атлетико» Жоффрея Кондогбью. Сумма трансфера – 8 000 000 евро.



Напомним, «бело-голубые» заняли третье место в чемпионате Франции, что позволит им сыграть в квалификации Лиги чемпионов. К сезону-23/24 команда будет готовиться под руководством нового тренера Марселино Гарсии Тораля.