«Интер Майами» в шаге от подписания Рамоса и Альбы

Дата публикации: 02-07-2023

Известные испанские защитники Серхио Рамос и Жорди Альба близки к переходу в «Интер Майами».



37-летний Рамос в июне покинул «ПСЖ». В услугах футболиста были заинтересованы «Севилья» и клубы из Саудовской Аравии, но сам Серхио решил продолжить карьеру в «Интере» из Майами.



34-летний Альба ушёл из «Барселоны» в качестве свободного агента. Сообщалось, что Жорди уже согласовал условия личного контракта с клубом Дэвида Бекхэма.



Ранее «Интер Майами» объявил о подписании двух экс-игроков «Барсы» – опорного полузащитника Серхио Бускетса и форварда Лионеля Месси. Новым главным тренером команды стал бывший наставник каталонцев Херардо Мартино.



«Цапли» занимают последнее, 15-е место, в Восточной конференции МЛС. В следующем матче «Интер» сыграет с «Коламбус Крю» 5 июля.



Источник – Sport.es.