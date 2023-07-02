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«Интер Майами» в шаге от подписания Рамоса и Альбы

Дата публикации: 02-07-2023

Известные испанские защитники Серхио Рамос и Жорди Альба близки к переходу в «Интер Майами».

37-летний Рамос в июне покинул «ПСЖ». В услугах футболиста были заинтересованы «Севилья» и клубы из Саудовской Аравии, но сам Серхио решил продолжить карьеру в «Интере» из Майами.

34-летний Альба ушёл из «Барселоны» в качестве свободного агента. Сообщалось, что Жорди уже согласовал условия личного контракта с клубом Дэвида Бекхэма.

Ранее «Интер Майами» объявил о подписании двух экс-игроков «Барсы» – опорного полузащитника Серхио Бускетса и форварда Лионеля Месси. Новым главным тренером команды стал бывший наставник каталонцев Херардо Мартино.

«Цапли» занимают последнее, 15-е место, в Восточной конференции МЛС. В следующем матче «Интер» сыграет с «Коламбус Крю» 5 июля.

Источник – Sport.es.

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