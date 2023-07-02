Не разгонишься. Клубы АПЛ зарабатывают меньше 5 фунтов с одной проданной футболки

Дата публикации: 02-07-2023

10 клубов английской Премьер-лиги повысили цены на свои футболки, предназначенные для продажи в новом сезоне. Больше всего подорожали футболки «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» – сразу на 10 фунтов. Теперь реплики трех клубов АПЛ, кроме «канониров» и «красных дьяволов» еще и «Тоттенхэма», стоят 80 фунтов. Если покупатели хотят добавить официальные логотипы Премьер-лиги, а также имя и номер, стоимость возрастает до 100 фунтов стерлингов.



Другое дело, что повышение цены серьезно не повлияет на доходы клубов. Более того, журналисты «Mail Online», опровергли миф о том, что продажей футболок клубы могут серьезно компенсировать дорогие трансферы.



Как отмечает эксперт по спортивному маркетингу Питер Ролманн, «базовая» стоимость изготовления «стандартной» футболки стоимостью 80 фунтов стерлингов составляет всего 8 фунтов, или 10% от розничной цены. В эту сумму включено само производство и доставка.



Продавец, которым часто является сам клуб, обычно зарабатывает на продаже 26,4 фунта, а бренд-производитель – 23,47 фунтов. Из суммы доходов нужно вычесть НДС – в Англии он составит 13,33 фунта. В среднем 2,4 фунта с одной футболки тратится на маркетинговые услуги, а 1,6 фунта – на местную дистрибьюцию. Лицензионный сбор составляет 4,8 фунта.



Как отмечает издание, цифры – ориентировочные и отличаются в зависимости от контракта клуба и производителей экипировки, которые обычно еще ежегодно платят фиксированную сумму. Кроме того, утверждается, что именно поставщики экипировки устанавливают конечные цены на футболки.







