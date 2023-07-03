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«Милан» интересуется Фреснедой, но приоритет игрока – «Барселона»

Дата публикации: 03-07-2023

Иваном Фреснедой интересуются сразу 2 топ-клуба. По данным «Mundo Deportivo», на защитника «Вальядолида» претендуют «Милан» и «Барселона».

Для 18-летнего испанца более предпочтительным является вариант с «сине-гранатовыми». Каталонцы также видят во Фреснеде одну из главных трансферных целей. Агенты защитника уже обсуждали возможность сотрудничества со спортивными менеджерами «Барселоны».

Переговоры с представителями испанца ранее провел и «Милан». Летом «россонери» могут расстаться с Пьером Калюлю и Серджино Дестом, потому клубу необходимо усиление на фланг обороны.

Фреснеда намерен принять окончательное решение по своему будущему после того, как получит ответ от «Барсы».

Transfermarkt.de оценивает испанца в 15 млн евро.

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