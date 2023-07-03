Защитник «Партизана» перешел в «Рубин»

Дата публикации: 03-07-2023

«Рубин» пополнился Игорем Вуячичем, ранее защищавшим цвета «Партизана».



«Это было трудно, поскольку здесь у меня множество друзей, но необходимо идти дальше, делая следующий шаг в карьере. Я верю, что я в какой-то мере вернул «Партизану» свой долг. Я благодарен клубу за то, что мне удалось выступать за столь великую команду», - публикует заявление Вуячича клуб из Белграда.



Информацию о подписании соглашения с черногорцем «Рубин» пока не подтвердил. Вместе с тем портал «Transfermarkt» утверждает, что переход Вуячича в казанскую команду состоялся, а контракт центрбека с командой Рашида Рахимова будет действовать до лета 2025 года. За его трансфер «Рубин» заплатил 1 000 000 евро.



В сезоне 2022/2023 на счету Вуячича 44 игры за «Партизан» (2 забитых мяча, 3 ассиста).