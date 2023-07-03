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«Бавария» планирует объявить о переходе Ким Мин Джэ в течение ближайших 10 дней

Дата публикации: 03-07-2023

Фабрицио Романо в своем «Twitter» раскрыл подробности предстоящего перехода Ким Мин Джэ в «Баварию».

Инсайдер сообщил, что о трансфере мюнхенцы объявят в ближайшие 10 дней. Клуб продолжает оформлять сделку.

Защитник «Наполи» заключит с «Баварией» соглашение сроком на 5 лет. С неаполитанцами Ким связан контрактом до июня 2025 года. Договор содержит опцию выкупа, чем и хотят воспользоваться «красные». После того, как немецкий клуб заплатит «Наполи» компенсацию в размере около 50 млн евро, сделка будет завершена.

В минувшем сезоне Ким провел за «адзурри» 45 встреч (2 забитых мяча, 2 результативные передачи).

Рыночный ценник на 26-летнего корейца составляет 60 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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