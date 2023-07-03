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Совладелец «Интер Майами» рассказал, с кем еще ведутся переговоры

Дата публикации: 03-07-2023

Хорхе Мас, являющийся совладельцем «Интер Майами», рассказал, кто еще может перейти в команду до конца трансферного окна.

«Для клуба было важно, чтобы рядом с Месси были футболисты его уровня. Переговоры с Буси мы вели примерно год. Для раздевалки это крайне важно, особенно для игроков из академии. Кого ждать еще? 2 или 3 новичка. Альба? С ним мы говорили. Суарес? Он имеет действующий контракт, поэтому здесь ничего неясно. Был разговор с Ди Марией, но, скорее всего, он окажется в другом клубе. Обо всех переходах будет объявлено до 15-го июля», - приводит слова Маса ресурс «El Pais».

Ранее «Интер Майами» подписал Месси и Бускетса. Оба футболиста перешли в американскую команду в статусе свободных агентов.

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