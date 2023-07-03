«Спартак» заплатит «Кадису» за переход Бонгонда до 10 млн евро

Дата публикации: 03-07-2023

«Relevo» утверждает, что трансфер Тео Бонгонда обойдется «Спартаку» в сумму до € 10 млн.



Компенсация будет включать гарантированный платеж и бонусы. Источник не уточняет размер фиксированной суммы, которую «Кадис» получит за своего вингера.



В «Спартаке» конголезец будет зарабатывать 1,3 млн евро, не считая бонусных выплат.



Ранее СМИ писали, что испанцы отклонили первое предложение по Бонгонда в размере 4 000 000 евро. При этом сообщалось, что «Кадис» готов отпустить игрока за сумму в 7 миллионов.



С испанским клубом конголезец связан трудовыми отношениями до июня 2026 года. В завершившемся сезоне в активе 27-летнего вингера 32 игры за «Кадис» (4 гола, 3 ассиста).