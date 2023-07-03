Де Хеа может стать одноклубником Роналду в Саудовской Аравии

Дата публикации: 03-07-2023

«The Sun» информирует, что Давид Де Хеа может стать игроком «Аль‑Насра», цвета которого защищает Криштиану Роналду. Зарплата экс-вратаря «Ман Юнайтед» в Саудовской Аравии составит 0,25 млн фунтов в неделю.



«Красные дьяволы» ранее сообщили о завершении сотрудничества с Де Хеа. Клуб продолжает переговоры с испанцем о новом соглашении, но в настоящее время он находится в статусе свободного агента.



Ранее «МЮ» подготовил для Де Хеа договор, предусматривающий заметное сокращение зарплаты. Голкипер принял предложение, но незадолго до заключения контракта «манкунианцы» еще больше урезали его зарплату. В итоге соглашение так и не было подписано.



В сезоне 2022/2023 Де Хеа провел за англичан 58 игр.