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Виейра возглавил «Страсбур»

Дата публикации: 03-07-2023

«Страсбур» объявил о начале сотрудничества с легендой «Арсенала» Патриком Виейра, который назначен на пост наставника команды. Французский специалист заключил с клубом Лиги 1 договор на три года.

Виейра оставался без работы с марта, когда он был уволен из «Кристал Пэлас» из-за плохих результатов. До этого он руководил «Ман Сити» (до 23 лет), «Нью-Йорк Сити» и «Ниццой».

На должности главного тренера «Страсбура» 47-летний специалист сменил Фредерика Антонетти, под руководством которого команда заняла 15-е место в Лиге 1 и сохранила прописку в элитном дивизионе.

В первом туре нового розыгрыша чемпионата Франции «Страсбур» сыграет с «Лионом». Поединок намечен на 13 августа.

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