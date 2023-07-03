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«Вулверхэмптон» отклонил предложение «Наполи» по Килману в 35 млн евро

Дата публикации: 03-07-2023

«Вулверхэмптон Уондерерс» отклонил предложение «Наполи» по центральному защитнику Максу Килману. Чемпион Серии А оценил 26-летнего игрока в 35 000 000 евро. Об этом информирует «The Athletic».

«Бродяги» хотят получить за Килмана не менее 40 млн евро. Отмечается, что сам игрок не настаивает на трансфере и готов остаться в английской команде. Трудовой договор Макса с «Вулверхэмптоном» в силе до июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

Отмечается, что «Наполи» рассматривает Килмана в качестве потенциальной замены центрбеку Ким Мин Дже, который уже согласовал условия личного контракта с «Баварией».

В минувшем сезоне футболист сыграл в 41 матче за клуб во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

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