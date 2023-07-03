Соломон согласовал условия личного контракта с «Тоттенхэмом»

Дата публикации: 03-07-2023

Вингер «Шахтёра» Манор Соломон и «Тоттенхэм Хотспур» достигли устного соглашения о трансфере. Игрок сборной Израиля согласовал условия контракта и на следующей неделе пройдет медицинское обследование.



Соломон присоединится к «Тоттенхэму» на правах свободного агента. ФИФА разрешила Манору бесплатно покинуть «Шахтёр» этим летом из-за войны в Украине. Контракт футболиста с донецким клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.



Ранее генеральный директор «горняков» Сергей Палкин обратился к клубам, которые намерены бесплатно подписать игроков украинской команды. Функционер отметил, что в «Шахтёре» готовы бороться за своих футболистов в суде.



В сезоне 2022/23 Соломон на правах аренды играл за «Фулхэм». Манор забил пять голов в 24 матчах за «дачников».



Источник – «Sportarena».