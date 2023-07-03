Джеррард возглавил саудовский «Аль-Иттифак»

Дата публикации: 03-07-2023

Легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии. Контракт с английским специалистом рассчитан до лета 2025 года. Соответствующая информация появилась на официальном сайте «красно-зелёных».



Джеррард оставался без работы с октября 2022 года, когда он был уволен из «Астон Виллы» из-за неудовлетворительных результатов.



В течение тренерской карьеры Стиви Джи также возглавлял молодежную команду «Ливерпуля» и «Рейнджерс», вместе с которым выиграл чемпионат Шотландии-2020/21.



«Аль-Иттифак» завершил сезон на седьмом месте в саудовской Про-лиге, набрав 37 очков в 30 турах.



В составе команды из города Даммам выступают такие игроки как Витиньо и Амин Юнес. Бразилец в период с 2013 по 2018 год находился на контракте у московского ЦСКА. Что касается немца, то он в свое время представлял «Боруссию» (Мёнхенгладбах), «Аякс», «Наполи» и «Айнтрахт» (Франкфурт).