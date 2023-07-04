Пулишич откажет «Лиону». Полузащитник хочет в «Милан»

Дата публикации: 04-07-2023

«ESPN» утверждает, что Кристиан Пулишич ответит отказом на предложение «Лиона». Приоритетным вариантом для полузащитника «Челси» является «Милан».



Сообщается, что американец уже согласовал условия контракта с «россонери». Итальянская команда в сезоне 2023/2024 выступит в Лиге чемпионов, чего не удастся сделать «Лиону». Кроме того, зарплата Пулишича в «Милане» будет больше.



Итальянцы в свою очередь намерены направить «Челси» новое предложение по трансферу. Пока сторонам не удается согласовать сделку. «Аристократы» готовы отпустить хавбека за 25 млн евро, а максимальная сумма, предложенная «Миланом», на данный момент составляет 15 000 000 евро.



В минувшем сезоне Пулишич провел за «Челси» 30 игр (1 забитый мяч, 2 результативные передачи).