04:01 ()
Свернуть список

Вратарь ЦСКА Помазун в четвертый раз подряд отправляется в аренду в «Урал»

Дата публикации: 04-07-2023

Илья Помазун, принадлежащий ЦСКА, в следующем сезоне вновь будет защищать цвета «Урала». Арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года. Информация появилась на сайте «армейцев».

«Илья Помазун вновь будет выступать за «Урал» в рамках договора аренды. Перед уходом голкипер пролонгировал сотрудничество с «красно-синими» до завершения сезона 2027/2028. Следующий сезон в «Урале» для него будет четвертым подряд. В арендном соглашении отсутствует опция выкупа. Удачи Илье в новом сезоне!», - написала пресс-служба столичного клуба.

В завершившемся сезоне на счету 26-летнего стража ворот 39 встреч за екатеринбургскую команду (8 «сухих» матчей).

Рыночный ценник на Помазуна равняется 2 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close