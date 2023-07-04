Вратарь ЦСКА Помазун в четвертый раз подряд отправляется в аренду в «Урал»

Дата публикации: 04-07-2023

Илья Помазун, принадлежащий ЦСКА, в следующем сезоне вновь будет защищать цвета «Урала». Арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года. Информация появилась на сайте «армейцев».



«Илья Помазун вновь будет выступать за «Урал» в рамках договора аренды. Перед уходом голкипер пролонгировал сотрудничество с «красно-синими» до завершения сезона 2027/2028. Следующий сезон в «Урале» для него будет четвертым подряд. В арендном соглашении отсутствует опция выкупа. Удачи Илье в новом сезоне!», - написала пресс-служба столичного клуба.



В завершившемся сезоне на счету 26-летнего стража ворот 39 встреч за екатеринбургскую команду (8 «сухих» матчей).



Рыночный ценник на Помазуна равняется 2 млн евро (Transfermarkt.de).