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«Манчестер Юнайтед» отказался платить «Тоттенхэму» 116 млн евро за Кейна

Дата публикации: 04-07-2023

«МЮ» рассматривал вариант с покупкой Гарри Кейна и направлял «Тоттенхэму» запрос по форварду. Лондонцы, которые не планируют отпускать своего лидера в другую английскую команду, сообщили о готовности продать его за 116 000 000 евро. Подобную сумму в «МЮ» посчитали слишком большой.

Источник отмечает, что наставник «шпор» выстраивает игру команды с учетом наличия в составе Кейна. Тренер намерен в личной беседе сообщить футболисту о том, что клуб рассчитывает на него. Сам нападающий пока не оповещал руководство «Тоттенхэма» о намерении уйти из команды.

Наиболее вероятным претендентом на Кейна считается «Бавария». Начальное предложение мюнхенцев в 70 млн евро англичане отклонили. В ближайшее время «Бавария» может увеличить сумму компенсации до 93 млн евро.

Источник – «Goal».

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