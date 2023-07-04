«Манчестер Юнайтед» отказался платить «Тоттенхэму» 116 млн евро за Кейна

Дата публикации: 04-07-2023

«МЮ» рассматривал вариант с покупкой Гарри Кейна и направлял «Тоттенхэму» запрос по форварду. Лондонцы, которые не планируют отпускать своего лидера в другую английскую команду, сообщили о готовности продать его за 116 000 000 евро. Подобную сумму в «МЮ» посчитали слишком большой.



Источник отмечает, что наставник «шпор» выстраивает игру команды с учетом наличия в составе Кейна. Тренер намерен в личной беседе сообщить футболисту о том, что клуб рассчитывает на него. Сам нападающий пока не оповещал руководство «Тоттенхэма» о намерении уйти из команды.



Наиболее вероятным претендентом на Кейна считается «Бавария». Начальное предложение мюнхенцев в 70 млн евро англичане отклонили. В ближайшее время «Бавария» может увеличить сумму компенсации до 93 млн евро.



Источник – «Goal».