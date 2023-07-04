«Шахтёр» объявил о назначении Патрика ван Леувена на пост главного тренера

Дата публикации: 04-07-2023

В следующем сезоне возглавлять «Шахтёр» будет специалист из Нидерландов. РИА «Новости», ссылаясь на сайт «горняков», пишет, что тренером украинской команды назначили Патрика ван Леувена.



В истории «Шахтёра» еще не было голландских наставников. Соглашение ван Леувена с «горняками» будет действовать до завершения сезона 2024/2025.



Тренерскую деятельность специалист начинал в «Фейеноорде», где работал координатором молодых кадров. Также он успел поработать в Казахстане и Израиле. В качестве главного тренера ван Леувен руководил «Маккаби» и «Зарей».



В минувшем сезоне «оранжево-чёрные» под руководством Игора Йовичевича завоевали чемпионство в УПЛ. Однако 1-го июля пресс-служба «Шахтёра» сообщила об отставке хорватского специалиста.