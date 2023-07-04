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Мбаппе станет игроком «Реала» 6 или 7 июля

Дата публикации: 04-07-2023

Согласно информации, которую в своем «Twitter» разместил Франсуа Гальярдо, Мбаппе перейдет в «Реал».

«6 или 7 июля окажется радостным для мадридцев. Мбаппе воплотит в жизнь свою мечту и подпишет соглашение с «Реалом». До завершения осталось немного. Слушайте меня. Я не писал на данную тему с 2021 года», - сообщил журналист.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался пролонгировать соглашение с «ПСЖ». Парижан такой расклад не устроил. Руководство клуба потребовало от центрфорварда определиться с решением в ближайшее время. Он должен будет продлить контракт с клубом или уйти.

В минувшем сезоне в активе 24-летнего француза 43 встречи в футболке «Пари Сен-Жермен», в которых он отличился 41 раз и отдал 10 голевых передач.

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