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«Спартаку» предложили игрока сборной Мексики за 8-9 млн евро, клуб отказался

Дата публикации: 04-07-2023

Ресурс «Metaratings» пишет, что «Спартак» мог усилиться Луисом Чавесом, контрактом которого владеет «Пачука». «Красно-белым» было предложено выкупить права на мексиканца за 8-9 млн евро. Сам игрок хотел зарабатывать в московской команде порядка 2,3 млн евро за сезон.

Однако в «Спартаке» решили отказаться от сделки, поскольку у клуба иные трансферные цели.

Чавес на протяжении всей своей карьеры выступает исключительно за мексиканские команды. «Пачука» выкупила его у «Тихуаны» в 2019 году.

В сезоне 2022/2023 на счету 27-летнего опорника 42 встречи (3 забитых мяча, 5 результативных передач).

Рыночная стоимость Чавеса равняется 8 млн евро («Transfermarkt»).

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