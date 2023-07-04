«Севилья» не рассматривает вариант с возвращением Рамоса

Дата публикации: 04-07-2023

«Севилья» не рассматривает вариант с возвращением опытного защитника Серхио Рамоса.



«Возвращение Рамоса не рассматривается. Это не опция для нас. У нас хорошие отношения с его агентами, но никаких переговоров нет. Серхио большой игрок, который вырос в нашей академии, но сегодня это не вариант для «Севильи»», — рассказал вице-президент клуба Нидо Карраско.



Серхио выступал за «Севилью» с 2022 по 2005 год. Далее испанец перебрался в «Реал», где провел 16 лет.



37-летний Рамос в июне покинул «ПСЖ». Сообщалось, что в услугах центрдефа были заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, но футболист намеревается перейти в «Интер» из Майами.



В минувшем сезоне Серхио провел 45 матчей за французскую команду во всех турнирах, забив четыре гола и отдав один ассист.