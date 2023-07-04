Брозович официально стал игроком «Аль-Насра»

Дата публикации: 04-07-2023

Хавбек «Интера» Марсело Брозович официально перебрался в «Аль-Наср». Соглашение с игроком сборной Хорватии рассчитано до лета 2026 года.



Ранее сообщалось, что на этой сделке «Интер» заработает 18 миллионов евро. Сам футболист за три года в Саудовской Аравии получит 100 000 000 евро (заработная плата + подписной бонус).



Брозович выступал за «нерадзурри» с 2016 года. В минувшей кампании на его счету 3 гола и 6 ассистов в 40 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.



Напомним, за «Аль-Наср» играет звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Также цвета коллектива из Эр-Рияда защищают колумбийский голкипер Давид Оспина и бразильский полузащитник Талиска. Команда Динко Еличича завершила сезон на втором месте Про-лиги Саудовской Аравии.