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Ходжсон продолжит тренировать «Кристал Пэлас» в новом сезоне

Дата публикации: 04-07-2023

Рой Ходжсон будет главным тренером «Кристал Пэлас» в новом сезоне, сообщает официальный сайт клуба. Опытный наставник подписал новый контракт с «орлами».

Специалист возглавил команду в марте этого года. Он заменил Патрика Виейра, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов.

75-летний Ходжсон уже работал в «Кристал Пэлас» с 2017 по 2021 год. До возвращения на «Селхерст Парк», его последним клубом был «Уотфорд», который он покинул летом прошлого года.

По итогам сезона-22/23 «красно-синие» заняли 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В первом туре нового розыгрыша чемпионата Англии «стекольщики» сыграют против «Шеффилд Юнайтед» на выезде.

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