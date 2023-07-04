Ходжсон продолжит тренировать «Кристал Пэлас» в новом сезоне

Дата публикации: 04-07-2023

Рой Ходжсон будет главным тренером «Кристал Пэлас» в новом сезоне, сообщает официальный сайт клуба. Опытный наставник подписал новый контракт с «орлами».



Специалист возглавил команду в марте этого года. Он заменил Патрика Виейра, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов.



75-летний Ходжсон уже работал в «Кристал Пэлас» с 2017 по 2021 год. До возвращения на «Селхерст Парк», его последним клубом был «Уотфорд», который он покинул летом прошлого года.



По итогам сезона-22/23 «красно-синие» заняли 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В первом туре нового розыгрыша чемпионата Англии «стекольщики» сыграют против «Шеффилд Юнайтед» на выезде.