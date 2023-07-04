Тонали презентовали в качестве игрока «Ньюкасла»

Дата публикации: 04-07-2023

«Ньюкасл Юнайтед» объявил о подписании итальянского полузащитника Сандро Тонали из «Милана», о чём сообщает официальный сайт английского клуба.



По данным Transfermarkt.de, 23-летний игрок обошёлся «сорокам» в 64 000 000 евро. Стороны заключили соглашение до 30 июня 2028 года. В новой команде Сандро будет зарабатывать € 7 млн за сезон.



«Прежде всего, я хочу поблагодарить «Ньюкасл» за возможность дальнейшего развития моей карьеры.



Я намерен отплатить за доверие, показывая все, на что способен. Не могу дождаться, когда смогу дебютировать на «Сент-Джеймс Парк»», – приводит слова хавбека официальный сайт «сорок».



Тонали – воспитанник «Брешии». В 2020 году он перебрался в «Милан», с которым выиграл титул чемпиона Италии. С октября 2019-го он вызывается в ряды национальной сборной (14 матчей).