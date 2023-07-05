Черышев может вернуться в Испанию

Дата публикации: 05-07-2023

Карьера Дениса Черышева может продолжиться в Испании, где ранее он уже выступал.



«Estadio Deportivo», указывая в качестве источника информации журналиста Анхеля Гарсию, пишет, что интерес к 32-летнему россиянину проявляет «Леванте». Клуб уже вступил в переговоры с хавбеком.



Ранее Александер Мента, являющийся спортивным директором «Венеции», владеющей правами на Черышева, сообщил, что клуб не будет препятствовать уходу футболиста.



Россиянин перебрался в «Венецию» минувшим летом. Состав итальянской команды он пополнил в статусе свободного агента, подписав с клубом соглашение до июня 2024 года. В завершившемся сезоне на счету Черышева 24 встречи за «оранжево-чёрно-зелёных» (4 забитых мяча, 2 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 1 млн евро.