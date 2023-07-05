Источник: «Реал» выкупил Мбаппе. Это самый дорогой трансфер в истории футбола

Дата публикации: 05-07-2023

«Реал» оформил трансфер Килиана Мбаппе. Информация появилась в «Twitter» Хесуса Карлоса Мартинеса (в качестве первоисточника указан Франсуа Галлардо).



Сообщается, за переход форварда «сливочные» заплатили 224 млн евро. Контрактом также предусмотрены бонусные выплаты в размере 56 млн евро. Если информация подтвердится, то данный трансфер окажется рекордным в истории футбола.



Ранее Галлардо сообщил, что игроком «сливочных» Мбаппе станет 6-го или 7-го июля.



Нападающий сборной Франции мог оказаться в «Реале» раньше. В 2022 году он был близок к переходу в мадридскую команду, но в последний момент решил остаться в «ПСЖ» и продлил договор до июня 2024 года.



В сезоне 2022/2023 Мбаппе сыграл за парижан в 43 матчах (41 забитый мяч, 10 ассистов).