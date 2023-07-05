«Милан» находится в постоянном контакте с Моратой

Дата публикации: 05-07-2023

«Милан» проявляет предметный интерес к Альваро Морате. «Россонери» видят в центрфорварде «Атлетико» одну из приоритетных целей на ближайшее трансферное окно. Испанец отлично подходит под стиль игры, выстраиваемый Стефано Пиоли, возглавляющим «Милан».



«Relevo» пишет, что переговоры по Морате итальянский клуб ведет последние несколько недель. Хуанма Лопес, работающий с нападающим, обсуждает условия перехода с «россонери» на протяжении всей недели.



Основной проблемой при осуществлении трансфера может стать зарплата Мораты. Недавно 30-летний испанец пролонгировал соглашение с «Атлетико» на 2 года. После переподписания контракта зарплата футболиста сократилась до 5 млн евро, однако в следующем году он будет получать € 6,5 млн. Для «Милана» данная сумма является слишком большой.