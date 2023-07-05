«Монако» объявил о назначении Хюттера на пост главного тренера

Дата публикации: 05-07-2023

На сайте «Монако» появилась информация о назначении Адольфа Хюттера новым наставником команды. Специалист подписал с «монегасками» соглашение до середины 2025 года.



Хюттер начинал карьеру в качестве ассистента тренера в молодежке «Ред Булл Зальцбург». В 2014 году австриец стал наставником основной команды «быков». Позднее он работал с «Янг Бойз», «Айнтрахтом» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Прошлым летом Ади покинул немецкую команду, после чего оставался безработным.



«Монако» под руководство Филиппа Клемана провалило прошлый сезон. «Монегаски» завершили чемпионат на 6-й строчке в Лиге 1 и остались без еврокубков в сезоне 2023/2024. В начале июня руководство «красно-белых» отправило Клемана в отставку.