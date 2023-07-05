«Зенит» согласился платить Кузяеву 2,5 млн евро, Далер подпишет новый контракт

Дата публикации: 05-07-2023

Далер Кузяев, ранее покинувший «Зенит» в связи с истечением трудовых отношений, вернется в клуб. Гекмен Озкан в своем Twitter-аккаунте написал, что стороны договорились по новому соглашению. Годовая зарплата хавбека составит 2,5 млн евро.



Ранее СМИ писали, что следующим клубом Кузяева может стать «Бешикташ». Накануне информацию подтвердил Джейхун Казанчи, являющийся спортивным директором турецкой команды. Он заявил, что «Бешикташ» близок к подписанию россиянина.



Примечательно, что несколькими годами ранее с Кузяевым сложилась аналогичная ситуация. Далер отказался пролонгировать соглашение с «Зенитом» и попытался трудоустроиться в Европе, но сделать это ему не удалось. В итоге полузащитник вернулся в Санкт-Петербург.