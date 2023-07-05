Джеррард хочет видеть Мане в «Аль-Иттифаке». «Аль-Наср» Роналду тоже интересуется вингером «Баварии»
Дата публикации: 05-07-2023
В Саудовскую Аравию может перебраться еще один футболист мирового уровня. Речь идет о Садио Мане, права на которого принадлежат «Баварии».
По информации издания «Bild», вингер интересен «Аль-Иттифаку» и «Аль-Насру».
В составе «Аль-Иттифака» сенегальца хочет видеть Стивен Джеррард, недавно возглавивший команду. Новый наставник прекрасно знаком с возможностями Мане.
Зарплата 31-летнего игрока в «Баварии» составляет порядка 20 млн евро за сезон. Однако для саудовских клубов финансовая составляющая сделки проблемой не является, поэтому переход будет зависеть исключительно от желания самого Мане.
В 38 встречах минувшего сезона Садио отметился 12 голами и 6 результативными пасами.