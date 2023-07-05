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Ди Мария согласовал контракт с «Бенфикой»

Дата публикации: 05-07-2023

Анхель Ди Мария продолжит карьеру в португальской «Бенфике».

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, аргентинец перейдет в стан «орлов» на правах свободного агента после ухода из «Ювентуса». Анхель подпишет с лиссабонским клубом годичный контракт.

Напомним, что вингер перебрался в ряды «старой синьоры» из «ПСЖ» прошлым летом. За сезон в «Юве» 25-летний футболист провел 40 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав семь результативных передач.

Отметим, что Ди Мария выступал за «Бенфику» в 2007-2010 годах.

По итогам минувшего сезона коллектив из Лиссабона стал чемпионом Португалии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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