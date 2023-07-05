«ПСЖ» представил нового главного тренера

Дата публикации: 05-07-2023

«Пари Сен-Жермен» представил общественности нового наставника команды. Им стал испанский специалист Луис Энрике. Сообщается, что стороны подписали контракт на два года.



53-летний Энрике начал свою тренерскую карьеру в 2008 году с резервной команды «Барселоны». При этом, он лишь однажды работал за пределами Испании: в 2011-2012 годах специалист возглавлял «Рому». Кроме римлян на взрослом уровне Энрике тренировал «Сельту», «Барселону», а также два раза сотрудничал со сборной Испании.



Напомним, что «ПСЖ» в прошлом сезоне в очередной раз стал чемпионом страны. Однако в главном турнире для владельцев клуба – Лиге чемпионов – провалился. В 1/8 финала элитного еврокубка парижане вылетели от «Баварии» с общим счетом по сумме двух игр 0:3.