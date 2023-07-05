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«Реал» сделал улучшенное предложение «Фенербахче» по переходу Гюлера

Дата публикации: 05-07-2023

«Реал» не оставляет попыток заполучить 18-летнего хавбека «Фенербахче» Арду Гюлера.

«Галактикос» предложили сумму, которая превышает клаусулу 20 000 000 евро, прописанную в контракте игрока. Сам Арда дал согласие на переезд в Мадрид.

Ранее сообщалось, что Гюлер перейдет в «Барселону». Каталонский клуб был готов выплатить часть суммы отступных сразу, а оставшуюся – в 2024 году, и оставить игрока в «Фенербахче» на сезон-23/24 в аренде.

Гюлер в прошедшем розыгрыше Суперлиги поучаствовал в 20 поединках (4 забитых мяча и 4 ассиста).

19-го июня Арда отметился дебютным голом за национальную сборную Турции в матче с Уэльсом (2:0) в отборе на ЧЕ-2024.

Источник – «Twitter» Фабрицио Романо.

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