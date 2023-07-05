Санчес не планирует продлевать контракт с «Марселем»

Дата публикации: 05-07-2023

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес, скорее всего, покинет французский чемпионат. Об этом утверждает «GFFN» со ссылкой на «L'Equipe».



Переговоры между руководством «провансальцев» и футболистом о новом договоре продолжаются, но без прогресса. «Марсель» предлагает соглашение с меньшей заработной платой, чем была у Санчеса в прошлом сезоне. Чилиец не желает продлевать контракт на таких условиях и рассматривает предложение клуба из Саудовской Аравии.



Санчес перешел в «Марсель» прошлым летом, подписав договор на один год. За сезон 34-летний форвард провел 44 матча за клуб во всех соревнованиях, в которых забил 18 голов и отдал три ассиста.



Ранее в прессе были сообщения, что интерес к чилийцу проявляют «ПСЖ» и «Арсенал», за который он играл в период с 2014 по 2018 год.