1xBet вышел в финал престижной премии Sigma Asia Awards 2023

Дата публикации: 06-07-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet поборется за награды в категориях «Партнерская программа года», «Киберспортивный провайдер года», «Онлайн-оператор года», и «Спортивный букмекер года».

Победителей определит авторитетное жюри и результаты голосования на странице престижной награды. Результаты будут объявлены 19 июля в крупнейшем выставочном центре Манилы.

«Мы рады быть среди претендентов на столь престижную награду. Номинации на премию - признание результатов работы 1xBet на рынке Азии. Гемблинговый бизнес в этом регионе динамично развивается и поэтому нам очень приятно оказаться в списке лучших. Номинации отражают наши усилия по привлечению игроков, выстраиванию сотрудничества с крупными спортивными брендами и оптимизации партнерской программы», – отметили представители 1xBet.

На рынке Азии букмекерская компания 1xBet стала партнером множества спортивных клубов и престижных турниров. Особо отметим партнерство с киберспортивными командами Talon Esports и BOOM Esports, которые уже успели громко заявить о себе на международной арене.

Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О премии Sigma Asia Awards 2023

Премия Sigma Asia Awards организована международной компанией SIGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SIGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из регионов. Sigma Asia Awards - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям гемблинговой индустрии.