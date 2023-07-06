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«Динамо» интересуется Адамовым и Худяковым

Дата публикации: 06-07-2023

«Legalbet» пишет, что «Динамо» проявляет интерес к Даниилу Худякову из «Локомотива» и Денису Адамову, принадлежащему «Сочи». Оба вратаря находятся в шорт-листе столичной команды.

Приоритетом для «бело-голубых» является Адамов. Соглашение 25-летнего футболиста с «Сочи» действует до июня 2024 года. В минувшем сезоне на счету вратаря 21 игра за сочинскую команду (2 «сухих» встречи). Стоимость голкипера на портале Transfermarkt.de составляет 0,9 млн евро.

Худяков связан трудовыми отношениями с «Локомотивом» до следующего лета. Сезон 2022/2023 он начинал в качестве основного стража ворот «железнодорожников», но затем стал игроком запаса. В его активе 19 встреч за московичей (2 матча без пропущенных мячей). Transfermarkt.de оценивает Худякова в 2,5 млн евро.

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