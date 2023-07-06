«Милан» направил второе предложение «Челси» по Пулишичу

Дата публикации: 06-07-2023

По информации «The Athletic», «Челси» получил от «Милана» новое предложение по Кристиану Пулишичу.



Итальянцы увеличили начальную сумму компенсации до 22 000 000 евро. Ранее «россонери» предлагали за американского хавбека 14 миллионов. Данная сумма не устроила боссов «Челси», и они отказали в продаже игрока.



Лондонцы выкупили права на Пулишича у «Боруссии» из Дортмунда в 2019 году за 64 млн евро. В завершившемся сезоне 24-летний американец выходил на поле в футболке «аристократов» в 30 встречах, отметившись в них 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.



Соглашение полузащитника с английским грандом истекает в июне 2024 года. Рыночный ценник на Пулишича составляет € 25 млн (Transfermarkt.de).