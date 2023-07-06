ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Бешикташ» за 7 млн евро

Дата публикации: 06-07-2023

«Бешикташ» запросил у ЦСКА информацию по цене на Бактиера Зайнутдинова. Москвичи сообщили о готовности продать полузащитника за 7 000 000 евро. Информацией поделился в своем «Telegram» Иван Карпов.



Инсайдер отметил, что у Зайнутдинова есть договоренность с «армейцами». Если у футболиста появится возможность перейти в иностранную команду, то ЦСКА не будет препятствовать этому. Ранее турецкие издания сообщали, что «красно-синие» оценили хавбека в 5 млн евро.



В «Бешикташе» Зайнутдинов не будет занимать слот легионера, поскольку он является гражданином Казахстана. С сезона-23/24 все футболисты тюркской национальности перестанут считаться легионерами – это касается чемпионата Турции.



ЦСКА оформил переход Бактиера в 2020 году, заплатив за него «Ростову» 2 млн евро. В прошлом сезоне в его активе 1 гол и 3 ассиста в 27 играх.