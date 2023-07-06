«Манчестер Юнайтед» пополнился футболистом сборной Англии

Дата публикации: 06-07-2023

«МЮ» на своем сайте сообщил о подписании Мэйсона Маунта, ранее выступавшего за «Челси». Англичанин заключил с «манкунианцами» 5-летнее соглашение с возможностью пролонгации еще на 1 сезон.



«Уходить из клуба, где ты вырос, нелегко, но «Манчестер Юнайтед» будет для меня новым вызовом. Я знаю, как сильны «красные дьяволы». Я хочу быстрее присоединиться к коллективу, который стремится заполучить главные трофеи», - заявил Маунт после перехода.



Подробности сделки озвучил Фабрицио Романо. Инсайдер сообщил, что «Юнайтед» заплатил за 24-летнего хавбека 55 млн фунтов. «Челси» может получить еще 5 млн фунтов в формате бонусов.



В завершившемся сезоне на счету Маунта 35 игр за «аристократов» (3 забитых мяча, 6 голевых пасов).



Ценник на англичанина составляет 60 млн евро (по версии «Transfermarkt»).