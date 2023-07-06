«Спартак» связался с Шомуродовым по поводу перехода, Эльдор против возвращения

Дата публикации: 06-07-2023

«Спартак» прорабатывал вопрос с трансфером Эльдора Шомуродова, принадлежащего «Роме». Однако форвард отказался возвращаться в Россию. Информацию разместил ресурс «Legalbet».



С 2020 года Шомуродов выступает в Серии А. В РПЛ нападающий играл в 2017-2020 годах в составе «Ростова».



Узбекский футболист связан контрактом с «Ромой» до середины 2026 года. Однако в римской команде он не является игроком основы. Вторую половину сезона 2022/2023 Шомуродов провел в «Специи» в рамках арендного соглашения. В 15 встречах за «орлят» нападающий отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.



Рыночная стоимость 28-летнего Эльдора равняется 6 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).