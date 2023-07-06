«Барселона» объявила о подписании Мартинеса

Дата публикации: 06-07-2023

Иньиго Мартинес перешел в «Барселону». Каталонцы объявили о подписании защитника на своем сайте. Соглашение 32-летнего испанца с «сине-гранатовыми» будет действовать до лета 2025 года. В контракте с футболистом прописаны отступные в размере 400 млн евро.



В «Барселону» центрбек перешел бесплатно, поскольку на момент заключения договора находился в статусе свободного агента. Предыдущим клубом Мартинеса был «Атлетик», за который он выступал в 2018-2023 годах.



В прошлом сезоне на счету игрока 18 встреч в составе клуба из Бильбао (1 результативный пас). Рыночный ценник на него составляет 10 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).



За национальную сборную Мартинес провел 20 матчей, отметившись 1 голом.