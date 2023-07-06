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Бернарду Силву не доволен жизнью в Манчестере и хочет перейти в «ПСЖ»

Дата публикации: 06-07-2023

Французское издание «Le Parisien» сообщает, что универсальный полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассматривает вариант с переходом в «Пари Сен-Жермен».

Отмечается, что семья португальца не удовлетворена жизнью в Манчестере и хочет переехать в столицу Франции.

Английский клуб оценивает 28-летнего игрока в 68 000 000 фунтов стерлингов (около 80 млн евро). Однако руководство «горожан» и главный тренер команды Пеп Гвардиола не горят желанием отпускать Силву.

По данным источника, «ПСЖ» и «Сити» еще не вели прямые переговоры по Бернарду.

В прошлой кампании хавбек провел 55 матчей, в которых забил 7 голов и оформил 8 ассистов. Его контракт с англичанами действует до 30.06.2025.

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