Бастони и Чалханоглу продлили контракты с «Интером»

Дата публикации: 06-07-2023

Официальный сайт миланского «Интера» сообщил, что клуб подписал новые контракты с Хаканом Чалханоглу и Алессандро Бастони.



Новое соглашение турецкого хавбека рассчитано до 2027-го года. В свою очередь, итальянский защитник продолжил сотрудничество с «нерадзурри» до 2028-го года.



Напомним, Чалханоглу после периода в «Милане» пополнил ряды «Интера» в 2021 году в качестве свободного агента. А Бастони перебрался на «Джузеппе Меацца» в 2017-м году из «Аталанты».



В прошлом сезоне 24-летний Алессандро провел 46 матчей и оформил 6 ассистов. Что касается 29-летнего Хакана, то в кампании 2022/23 он принял участие в 49 поединках, записал на свой счет 4 гола и 8 результативных передач.