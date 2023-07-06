«Арсенал» достиг согласия с «Аяксом» по Тимберу

Дата публикации: 06-07-2023

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что лондонский «Арсенал» договорился с «Аяксом» о трансфере Юриенна Тимбера.



По информации итальянского журналиста, сегодня клубы провели прямой телефонный разговор, в течение которого достигли договоренности. «Канониры» заплатят за 22-летнего защитника 40 000 000 евро. Также 5 млн предусмотрены нидерландскому клубу в качестве бонусных отчислений.



Отмечается, что Тимбер подпишет контракт с вице-чемпионом Англии до июня 2028 года. Игроку очень нравится «Арсенал» и его нынешний проект.



В минувшей кампании защитник отыграл 47 матчей, в которых стал автором 2 голов и 2 результативных передач.