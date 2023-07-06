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«ПСЖ» может выкупить Симонса у ПСВ за 6 млн евро в течение июля

Дата публикации: 06-07-2023

«Пари Сен-Жермен» намеревается выкупить хавбека ПСВ Хави Симонса. Об этом пишет известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, прошлым летом 20-летний игрок покинул парижан в статусе свободного агента и перешел в клуб из Нидерландов.

У чемпиона Франции есть опция выкупа Симонса всего за € 6 млн, тогда как рыночная стоимость Хави составляет порядка 40 000 000 евро. Как отмечает итальянский инсайдер, представители «ПСЖ» уже сообщили ПСВ, что они воспользуются этой возможностью.

Опция выкупа доступна до 31 июля. К этому времени Хави должен сообщить руководству «Пари Сен-Жермен» свое решение на счет того, готов ли он примкнуть к их команде.

В сезоне 2022/2023 голландец был задействован тренерским штабом «красно-белых» 48 матчах. В них он записал на свой счет 22 гола и 11 ассистов.

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