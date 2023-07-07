«Манчестер Юнайтед» предлагает за Андре Онана 50 млн евро с учетом бонусов

Дата публикации: 07-07-2023

«Ман Юнайтед» направил «Интеру» очередное предложение по Андре Онана. Информацию разместил в соцсети Фабрицио Романо.



Инсайдер уточнил, что англичане готовы выложить за голкипера 50 млн евро (сумма включает бонусные выплаты). «Интер» рассчитывает получить за камерунца не менее 60 миллионов евро. При этом «манкунианцы» уже договорились с Онана по условиям контракта.



Миланцы подписали вратаря летом 2022 года. Клубу футболист достался бесплатно, поскольку на момент перехода он был свободным агентом.



В минувшем сезоне в активе Андре 41 встреча за «Интер» (19 игр без пропущенных мячей). Его соглашение с «нерадзурри» действует до лета 2027 года. Ценник на Онана составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).