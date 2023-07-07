«Аталанта» подпишет защитника Баккера из «Байера» за 10 млн евро

Дата публикации: 07-07-2023

«Аталанта» пополнится защитником «Байера». По данным Джанлуки Ди Марцио, итальянская команда выкупит контракт Митчела Баккера за 10 млн евро. Соглашение футболиста с «Аталантой» будет рассчитано на 4 года.



Голландец уже прошел медосмотр для команды из Бергамо. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено 7-го июля.



Баккер обучался футболу в академии «Аякса». В 2019 году он перебрался в «ПСЖ», но долго в Париже не задержался и в 2021 году стал игроком «Байера», который заплатил за его переход 7 млн евро.



В минувшем сезоне Митчел провел за немецкую команду 35 встреч (4 забитых мяча, 2 ассиста).



Соглашение Баккера с «Байером» истекает в 2025 году. Transfermarkt.de оценивает защитника в 9 000 000 евро.